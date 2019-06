Iran verspricht USA militärische Antwort

Nach dem Abschuss einer US-Drohne hat der Iran die USA ausdrücklich vor einer Verletzung seiner Grenzen gewarnt. Der Iran würde militärisch reagieren, sollten sich die Amerikaner erneut in den iranischen Luftraum vorwagen, sagte Präsident Rouhani.

Nach iranischen Angaben war eine amerikanische Spionagedrohne in der vergangenen Woche in den Luftraum des Landes eingedrungen und abgeschossen worden. Die USA bestreiten die Verletzung des iranischen Luftraums.

„Wenn die Amerikaner wieder den iranischen Luftraum und die iranischen Gewässer verletzen, werden die Streitkräfte des Iran Widerstand leisten und eine entschlossene Antwort geben“, sagte Rouhani nach Angaben seines Presseamtes am Dienstag in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Rouhani betonte, dass sein Land keinen Krieg mit den USA suche, und machte die Vereinigten Staaten für die jetzige Eskalation in der Region verantwortlich.

Die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA sind seit dem einseitigen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen im vergangenen Jahr angespannt. Mit der Truppenentsendung in die Region im Mai schürte Amerika die Angst vor einer militärischen Auseinandersetzung.

Putin warnt vor Katastrophe in der Golfregion >>

Als der Iran am vergangenen Donnerstag eine amerikanische Drohne abschoss, spitzten sich die Spannungen gefährlich zu. Die Drohne war nach iranischen und auch russischen Angaben in den Luftraum des Landes eingedrungen. Nach US-Darstellung flog sie über internationalen Gewässern. Als Folge plante das US-Militär schon einen Angriff auf den Iran, den Präsident Donald Trump nach eigenen Worten in letzter Minute stoppte. Stattdessen ließ er neue Sanktionen gegen das Land verhängen.

Am Dienstag warnte Trump den Iran vor einer „überwältigenden“ US-Reaktion im Fall eines Angriffs: „Überwältigend wird in einigen Bereichen Auslöschung bedeuten“, twitterte er.

sp