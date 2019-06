Israel meldet mysteriöse GPS-Störungen in seinem Luftraum

Israel hat in den letzten drei Wochen Störungen der GPS-Navigation in seinem Luftraum festgestellt und versucht nun, deren Ursache zu ermitteln. Dies teilt die Nationale Flughafenbehörde mit.

„Die Störungen werden nur in der Luft und nicht durch die Sensoren am Boden festgestellt. Ihre Auswirkungen sind bei der Flugzeugsteuerung durch die Besatzungen und in gewissem Maße bei der Flugüberwachung erheblich“, heißt es in der Mitteilung.

Die Behörden geben an, die Landungen von Flugzeugen angepasst zu haben, und versichern, dass es aus diesem Grund keinen einzigen Vorfall gegeben habe.

Das Problem sei im gesamten Luftraum Israels vorhanden, und alle zuständigen Dienste seien mit der Suche nach dessen Ursache und Lösung beauftragt, so die Nationale Flughafenbehörde.