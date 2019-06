Pentagon: USA können Schiffe in die Straße von Hormus schicken

„Wir beabsichtigen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit in der Straße von Hormus zu gewährleisten, von der Überwachung der Situation von der Luft aus bis hin zum Schicken von Begleitschiffen“, zitieren russische Medien die Erklärung des Pentagon-Vertreters, die er am Anschluss an das Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel abgegeben hat.

Die USA würden keinen Krieg mit dem Iran anstreben, sondern sie wollten Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Region ergreifen.

Zuvor war berichtet worden, dass die Vereinigten Staaten planen, auf dem G20-Gipfel in Osaka eine internationale Operation in der Straße von Hormus zu thematisieren.