Xi warnt vor Krieg in der Golfregion

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat angesichts der gegenwärtigen Krise am Golf alle Beteiligten zur Zurückhaltung gemahnt. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, sagte Xi Jinping bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka, die Lage sei „sehr heikel“.