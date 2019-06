Zerrüttetes Verhältnis retten: May stellt Putin Bedingungen

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Japan Bedingungen genannt, unter denen es bessere Beziehungen zwischen beiden Staaten geben könnte. Das Verhältnis zwischen London und Moskau ist nach dem mutmaßlichen Giftgasanschlag in Salisbury vor mehr als einem Jahr zerrüttet.