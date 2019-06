G20: Angela Merkel über ihr Treffen mit US-Präsident Trump

„Bilateral habe ich mich mit dem amerikanischen Präsidenten getroffen. Hierbei spielten Handelsfragen eine Rolle, aber vor allen Dingen auch die Situation in Libyen und die Situation in der Sahelzone, genauso natürlich auch Fragen des Umgangs mit dem Iran sowie die Frage, wie man diesbezüglich in einen Verhandlungsprozess kommen kann, was ich sehr stark befürwortet habe. Aber das ist natürlich nach wie vor eine sehr angespannte Situation“, heißt es in der Presseerklärung.

Zudem äußerte die Kanzlerin die Hoffnung, dass die USA und China am Rande des G20- Gipfels Fortschritte in den kontroversen Themen erzielen würden.

Trumps Treffen mit dem chinesischen Staatschef findet am Samstag statt. Dabei soll es um die Außenhandelsfragen gehen.

Im Mittelpunkt des zweitägigen G20-Gipfels, der im japanischen Osaka am Freitag begonnen hat, stehen der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Klimawandel und die Kriegsgefahr in der Golfregion.