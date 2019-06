SDF melden neue US-Militärbasis an syrisch-irakischer Grenze

Eine Quelle in den von den USA unterstützten arabisch-kurdischen „Demokratischen Kräften Syriens“ (SDF) hat gegenüber Sputnik angegeben, dass die USA, die insgesamt über 25 Militärstützpunkte im Norden Syriens verfügen, eine weitere Basis in der Nähe der Ortschaft Baghuz in der Provinz Deir ez-Zor an der irakisch-syrischen Grenze errichtet haben.

Demnach sollen sich die US-amerikanischen Stützpunkte in den von den SDF kontrollierten Gebieten befinden. Auch die neu errichtete Basis liege in der Ortschaft, aus der die SDF-Kräfte vor drei Monaten die *IS-Terroristen vertrieben hätten.

Ein SDF-Vertreter, der anonym bleiben wollte, sagte gegenüber Sputnik, dass die USA weiterhin ihre Militärpräsenz im Norden Syriens ausbauen würden.

„Die USA errichten im Rahmen des Kampfes gegen den IS und andere terroristische Gruppen weiterhin Militärstützpunkte in den Gebieten, die wir zuvor befreit haben. Nach unseren Angaben wollen die Vereinigten Staaten ihre Präsenz im Norden Syriens auf Dauer aufrechterhalten. Dementsprechend bauen sie die notwendige Infrastruktur, darunter Militärstützpunkte, auf“, so der SDF-Vertreter.

Ihm zufolge haben die USA vor kurzem eine neue Militärbasis in der Nähe der Ortschaft Baghuz in der Provinz Deir ez-Zor gebaut, die die SDF-Kräfte vor einigen Monaten vom IS befreit haben. Damit steige die Anzahl der US-Stützpunkte in Deir ez-Zor auf drei. Dieser Stützpunkt sei von großer strategischer Bedeutung, da er an der syrisch-irakischen Grenze liege.

„Die Amerikaner schenken der militärischen Präsenz in der Provinz Deir ez-Zor wegen der dortigen Ölfelder und der Nähe der syrischen Armee große Aufmerksamkeit.“

Zuvor sollen die USA Militärstützpunkte im Norden Syriens, in den von den SDF kontrollierten Gebieten Derik, Tabqa, Rimelan, Shadadi, Kobane, Ain Issa, Raqqa, Hasaka, Tel Abyad gebaut haben.

*Terrororganisation, in Russland verboten