AKW Akkuyu: Russland liefert einzigartige Sicherheitsvorrichtung an die Türkei

„Die wichtigsten Baugruppeneinheiten, also der Behälter und der Füllstoff, wurden an das Objekt geschickt. Es ist das erste Mal, dass das in der Stadt Syzran (im russischen Gebiet Samara – Anm. d. Red.) angesiedelte Unternehmen für die Lieferung der Ausrüstung direkt an einen ausländischen Kunden Verantwortung trägt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Schmelzefalle ist eine einzigartige Entwicklung russischer Atomforscher. Dieses spezielle System soll das Atomkraftwerk schützen, wenn der Kernbrennstoff im Reaktor bei einem Unfall schmilzt.

Es handelt sich um einen kegelförmigen Behälter, der am Boden des Reaktorschachts aufgestellt wird. Er ist mit speziellen Materialien (Füllstoff) gefüllt, die im Notfall mit der Kernschmelze vermischt werden und eine gleichmäßige Verteilung im Behälter des Geräts gewährleisten.

Der Behälter kann die Kernschmelze unbegrenzte Zeit lang halten und verhindern, dass radioaktive Substanzen in die Umwelt gelangen. Zum ersten Mal wurde eine solche Anlage im ersten Energieblock des Kernkraftwerks Tianwan in China installiert, das nach einem russischen Projekt gebaut wurde.

Für das Atomkraftwerk Akkuyu wurde eine verbesserte Version entwickelt, die maximale, durch Erdbeben verursachte Belastungen berücksichtigt, denen der Energieblock standhalten kann. Zudem hat auch die Tatsache eine Rolle gespielt, dass die Autonomie des Atomkraftwerks bei fehlenden externen Energieversorgungsquellen in den neuen AKW-Projekten im Falle eines Unfalls bis auf drei Tage erhöht wird.

Akkuyu soll weltweit das erste Kernkraftwerk auf der Grundlage des Betreibermodells BOO (build-own-operate) werden. Russland ist zur Abnahme eines Teils des erzeugten Stroms berechtigt.

Das Projekt sieht den Bau von vier Energieblöcken mit russischen Reaktoranlagen WWER-1200 der Generation 3+ vor, die den höchsten „Post-Fukushima“ Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Baukosten des AKWs, das 2023 in Betrieb genommen werden soll, belaufen sich laut Einschätzungen auf 20 Milliarden US-Dollar. Der Bau des ersten Energieblocks hat im April 2018 begonnen.