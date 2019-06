„Wir werden nicht hysterisch“: Putin zu westlicher Einmischung in Angelegenheiten Russlands

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einer Pressekonferenz am Rande des G20-Gipfels in Osaka die Gelassenheit betont, mit der Moskau auf die Einmischung der westlichen Länder in die inneren Angelegenheiten von Russland reagiert.

Der russische Staatschef teilte mit, dass er in seinem jüngsten Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump unter anderem auch die Vorwürfe an Russland wegen einer angeblichen Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 besprochen hatte. Dabei nannte er keine weiteren Details zu diesem Thema, betonte jedoch, Einmischungen der Westlichen Länder in die russischen Angelegenheiten gebe es tagtäglich.

„Es gibt irgendwelche Auseinandersetzungen in der Informationssphäre, wir äußern unsere Meinung. Tun sie das etwa nicht? Doch, sie tun das selbstverständlich, immer wieder. Wir machen jedoch keinen Lärm, werden nicht hysterisch darüber, dass sie sich in unsere Angelegenheiten einmischen, obwohl es täglich zur Einmischung kommt“, sagte er.

„So hat sich leider die Praxis der internationalen Beziehungen gestaltet“, fügte er hinzu.

Moskau hatte in der Vergangenheit immer wieder die Vorwürfe einer „Einmischung” in die Präsidentschaftswahl in den USA 2016 zurückgewiesen. Der Bericht des US-Sonderermittlers Robert Mueller, veröffentlicht im April, enthalte keine stichhaltigen Beweise dafür, hieß es im Kreml.