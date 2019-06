75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland: Trump erwägt 2020 Reise nach Moskau

Auf die Frage von Journalisten, ob er beabsichtige, nach Russland zu reisen, antwortete Trump mit einem „Ja“. Putin habe ihn zur „Niederlage der Nazis“ eingeladen. „Sie (die Russen – Anm. d. Red.) werden den 75. Jahrestag haben (…) Ich habe gesagt, dass ich das ernsthaft erwägen werde.“

Zuvor hatte der Kreml mitgeteilt, man habe dieses Jahr zum 74. Jahrestag des Kriegsendes niemanden eingeladen. Doch zu Jubiläen würden traditionell Einladungen an ausländische Spitzenpolitiker verschickt.

Bei der Pressekonferenz im japanischen Osaka bestätigte Putin, dass auch andere Politiker aus dem Ausland zu den Feierlichkeiten geladen würden. Dabei betonte er, dass sich Russland auf jeden Gast freue. Sollte jemand die Einladung ablehnen, sei dies auch in Ordnung, betonte der russische Staatschef.

„Wir respektieren unsere Partner, wir betonen immer deren Rolle und die Bedeutung unserer Verbündeten im Kampf gegen den Nazismus. Wir würden uns freuen, wenn die Einladung angenommen wird. Wenn nicht – ist es nicht so schlimm. Wir werden diesen Tag sowieso würdig begehen.“

In Russland wird jährlich am 9. Mai der „Tag des Sieges“ zelebriert. Auf dem Roten Platz finden an diesem Tag Militärparaden statt. In der Sowjetunion verloren im Zweiten Weltkrieg mehr als 25 Millionen Menschen ihr Leben. Knapp 75 Prozent von Hitlers Kräften wurden von der Roten Armee vernichtet.