Südkoreas Militär ortet nicht identifizierbares Flugobjekt an der Grenze

In der Nähe der Grenze zu Nordkorea hat das südkoreanische Militär Medienberichten zufolge ein nicht identifizierbares Flugobjekt gesichtet. Am Vortag hatten sich in der sogenannten entmilitarisierten Zone (DMZ) zwischen den beiden Ländern US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un getroffen.