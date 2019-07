Erdogan: Russische S-400-Systeme binnen zehn Tagen in Türkei geliefert – Medien

Der TV-Sender berichtet, dass Erdogan dies im Rahmen des G20-Gipfels in Japan nach seinen Verhandlungen mit dem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump erklärt habe.

Reuters zitiert Erdogan wörtlich: „Innerhalb von zehn Tagen, vielleicht innerhalb von einer Woche, wird die erste Lieferung gebracht.“

Zuvor war berichtet worden, dass US-Präsident Donald Trump im Streit über die Lieferung von russischen Raketen an die Türkei nach Darstellung der Regierung in Ankara Sanktionen ausgeschlossen habe. „Er hat uns persönlich gesagt, dass das nicht geschehen wird”, sagte Erdogan am Samstag nach einem Treffen mit Trump beim G20-Gipfel in Osaka.

Russische S-400 für Ankara

Ein erklärter Verzicht der USA auf Sanktionen würde Aussagen amerikanischer Regierungsmitglieder widersprechen. Anfang des Monats drohte der damalige amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan in einem Brief an die Regierung in Ankara mit einem Zurückfahren der militärischen Zusammenarbeit. Zudem würden keine weiteren Piloten zur Ausbildung an F-35 Kampfjets zugelassen. Zuvor hatten die USA die Lieferung von Ausrüstung für die F-35 gestoppt. Die Regierung in Washington hat bislang argumentiert, der Nato-Verbündete könne nicht gleichzeitig die S-400-Systeme aus Russland und F-35-Kampfflugzeuge des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin betreiben.