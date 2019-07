EU-Sondergipfel wird unterbrochen und am Dienstag fortgesetzt

Nach stundenlangen erfolglosen Versuchen, ein EU-Personalpaket zu schnüren, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk den EU-Sondergipfel in Brüssel am Montagmittag unterbrochen. Die Beratungen würden am Dienstag um 11.00 Uhr (MESZ) fortgesetzt, twitterte sein Sprecher.