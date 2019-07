Trump verspricht Panzer auf Straßen Washingtons

US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge bei den Feiern des amerikanischen Unabhängigkeitstags in Washington an diesem Donnerstag Panzer auffahren sowie die besten Kampfflugzeuge der Welt fliegen lassen.

„Wir werden einen großartigen 4. Juli in Washington, DC, haben“, zitieren englischsprachige Medien die Aussagen des US-Präsidenten.

„Er wird wie kein anderer, er wird besonders“, fügte Trump hinzu.

Der amerikanische Staatschef will bei den Feierlichkeiten am 4. Juli unter dem Motto „Salute to America“ am Lincoln Memorial eine Ansprache halten und an diesem Tag Panzer auf den Straßen Washingtons fahren lassen.

„Und wir werden draußen ein paar Panzer stationiert haben.“

Es gehe um „brandneue“ Panzer wie etwa „Abrams“ und „Sherman“.

Zugleich betonte er, dass man bei den Kampffahrzeugen Vorsicht walten lassen müsse, „denn die Straßen mögen es nicht, wenn schwere Panzer auf ihnen fahren – deswegen müssen wir sie an bestimmten Punkten abstellen“.

Darüber hinaus will Trump am 4. Juli „die besten Kampfflugzeuge der Welt und auch andere Flugzeuge“ fliegen lassen. Eine Pentagon-Quelle teilte gegenüber dem TV-Sender CNN mit, dass mehrere F-35-Jets eingesetzt werden könnten. Darüber hinaus sollen sich die „Blue Angels“ (die US-Kunstflugstaffel) daran beteiligen, die gewöhnlich Kampfflugzeuge F/A-18 fliegen. Unter den Maschinen sei auch eine der beiden Boeing 747, die zur „ Air Force One “ werden, wenn der Präsident an Bord ist.

Der Independence Day, englisch für Unabhängigkeitstag, ist der Nationalfeiertag in den USA, der jedes Jahr am 4. Juli begangen wird. Er erinnert an die Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten durch den Kontinentalkongress am 4. Juli 1776.

