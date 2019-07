Von der Leyen soll offenbar EU-Kommissionschefin werden – Medien

Dem Portal zufolge kursiert der Name Ursula von der Leyen bereits seit gestern im Zusammenhang mit einem der obersten Posten.

„Ein Plan des derzeitigen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk sieht jetzt sogar vor, von der Leyen zur Kommissionspräsidentin zu machen“, schreibt das Portal.

Die Informationen bestätigen auch andere deutsche Medien, die sich dabei auf informierte Kreise berufen.

Von der Leyens weitere Möglichkeit für Top-Job in Brüssel

Früheren Berichten zufolge galt von der Leyen als Kandidatin für den Posten der Hohen Beauftragten der EU für Außenpolitik.

EU-Sondergipfel in Brüssel

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten am Dienstag erneut in Brüssel über die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und über die Posten des EU-Ratspräsidenten, des Präsidenten des Europaparlaments sowie der EU-Außenbeauftragten.

Der EU-Sondergipfel in Brüssel wurde am Montagmittag vertagt, da keine Einigung erzielt werden konnte. Die Zeit für eine Einigung drängt. Sechs Wochen nach der Europawahl ist das neu gewählte Europaparlament am Dienstag in Straßburg zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Bereits am Mittwoch sollen die Abgeordneten ihren neuen Präsidenten wählen.

Über den Posten des EU-Kommissionspräsidenten war nach der Europawahl politischer Streit entbrannt. Wer sollte Ihrer Meinung nach eher die Nachfolge von Jean-Claude Juncker antreten? Nehmen Sie an der jüngsten Sputnik-Umfrage teil!

mo/ae