Für „geheimes Atomarchiv“ des Irans: Israels Premier zeichnet Geheimdienstler aus

Bei einem Festakt soll der Regierungschef Israels die neuen Details des 2018 unternommenen Vorstoßes der Geheimdienstler enthüllt haben, über den er nach eigenen Angaben den US-Präsidenten Donald Trump schon vorher informiert hatte. Dieser soll dann den „die Mossad (israelischer Auslandsgeheimdienst – Anm. d. Red.)-Trophäen“ dazu benutzt haben, um den Rückzug der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran zu rechtfertigen.

„Als wir uns im schweizerischen Davos trafen, gab ich bekannt, dass ich unsere Leute ins Zentrum von Teheran schicken will, um das Archiv zu holen. Er (Trump – Anm. d. Red.) fragte, ob das gefährlich sei. Ich antwortete, dass das Risiko erheblich sei, aber das Ergebnis lohne es. Als ich dann dem Oval Office des Weißen Hauses den Hauptinhalt des Archivs präsentierte, wusste er bereits, worum es geht“, sagte Netanjahu.

Ihm zufolge hat diese Tatsache Trump bei der Entscheidung gestärkt, aus dem „gefährlichen Abkommen auszusteigen“.

Zudem verlieh der israelische Regierungschef den jährlichen Preis für die Entwicklung hochpräziser Flugwaffen, die in Syrien eingesetzt würden. „Sie helfen uns, die Präsenz des Irans an unserer Nordgrenze zu bekämpfen. Der Iran besitzt nirgendwo in Syrien eine Immunität“, sagte Netanjahu.

Im April 2018 hatte Netanjahu berichtet, nach der Unterzeichnung des Atomabkommens 2015 hätte der Iran die Bemühungen verstärkt, seine geheimen Nuklearakten zu verstecken. 2017 seien diese Akten an einen geheimen Ort in Teheran verlegt worden. „Vor einigen Wochen hat Israel in einem großartigen Geheimdiensterfolg eine halbe Tonne Dokumente in diesen Tresoren sichergestellt“, sagte Netanjahu damals. Es soll sich um 55. 000 Seiten sowie weitere 55. 000 Dokumente auf 183 Daten-CDs, darauf unter anderem Videos, Präsentationen und Baupläne gehandelt haben.

Die 5+1-Staaten (UN-Vetostaaten und Deutschland) und der Iran hatten im Juli 2015 ein Abkommen erzielt. Der Iran verpflichtete sich, wesentliche Teile seines Atomprogramms zu beschränken. Im Gegenzug wurden Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen den Iran aufgehoben. Anfang Mai hatte der US-Präsident angekündigt, dass die USA sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen würden. Donald Trump hatte erneut die umfassenden Sanktionen gegen Iran veranlasst, die vorher als Folge des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) ausgesetzt worden waren.

