Nach Einfahrt ins Schwarze Meer: Nato-Schiffe unter Visier russischer Militärs

Russische Militärs beobachten den britischen Zerstörer „HMS Duncan“ und die kanadische Fregatte „HMCS Toronto“, die am Dienstag ins Schwarze Meer eingelaufen sind. Dies teilte das nationale Zentrum für die Leitung der Verteidigung Russlands mit.

„Die Kräfte und Mittel der Schwarzmeerflotte haben begonnen, das Vorgehen des britischen Zerstörers ,Duncanʻ und der kanadischen Fregatte ,Torontoʻ zu beobachten, die am 2. Juli in das Schwarze Meer eingelaufen sind“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Demnach werden die Nato-Schiffe von den russischen U-Bootjägern „Kassimow“ und „Pytliwy“ kontrolliert. In den zugewiesenen Gebieten werden Schiffsabwehrsysteme „Bal“ und „Bastion“ sowie Flugzeuge der Marineflieger im Einsatz sein.