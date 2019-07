Migranten sollen USA fernbleiben, Deutsche Flüchtlingspolitik kritisiert

+++ Migranten sollen bei Kritik an Lagern den USA fernbleiben +++ Seehofer weist Kritik an deutscher Flüchtlingspolitik zurück +++ Vermisster Student aus Australien in Sicherheit +++ Keine Entwarnung bei Waldbrand in Südwestmecklenburg +++ Soziale Netzwerke wieder online +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Migranten sollen bei Kritik an Lagern den USA fernbleiben

US-Präsident Donald Trump hat die Kritik an den verheerenden Zuständen in Internierungslagern für Migranten in den USA zurückgewiesen. Viele dieser illegalen Ausländer lebten jetzt viel besser als dort, wo sie herkamen, schrieb Trump auf Twitter: „Sollten die internierten Migranten unglücklich über die Zustände in den Lagern an der Grenze zu Mexiko sein, dann sagt ihnen einfach, dass sie nicht kommen sollen.“ Alle Probleme seien so gelöst.

Seehofer weist Kritik an deutscher Flüchtlingspolitik zurück

Innenminister Horst Seehofer hat den Vorwurf zurückgewiesen, der Bundesregierung mangele es an Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“. Deutschland brauche niemand vorzuwerfen, dass es eine inhumane Politik betreibe, sagte der CSU-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“. Deutschland habe bisher von jedem in Italien angekommenen Rettungsschiff Menschen aufgenommen. Insgesamt kommen jeden Tag Menschen von umgerechnet zehn Schiffen nach Deutschland. Vor allem Grüne und Linke hatten die Bundesregierung kritisiert.

Vermisster Student aus Australien in Sicherheit

Ein in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang verschwundener australischer Student ist aus der Haft entlassen worden. Der 29-Jährige befinde sich in Sicherheit und es gehe ihm gut, sagte Australiens Premierminister Scott Morrison. Er dankte den schwedischen Behörden für ihre Hilfe in der Sache. Einem Medienbericht zufolge soll sich der Student jetzt in China aufhalten und später nach Japan weiterreisen, wo seine Ehefrau lebt. Der Student aus Perth galt seit Anfang vergangener Woche als vermisst. Er hatte zuletzt am 24. Juni Kontakt zu seiner Familie und Freunden.

Keine Entwarnung bei Waldbrand in Südwestmecklenburg

Tausende Feuerwehrleute, Polizisten, Soldaten und andere Helfer haben nach tagelangem Dauereinsatz den Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern zwar unter Kontrolle bekommen, doch gibt es noch keine Entwarnung. Von einer generellen Entspannung könne noch keine Rede sein, da auffrischende Winde das Feuer jederzeit neu entfachen könnten. Das sagte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim und Chef des Einsatzstabes, Stefan Sternberg.

Soziale Netzwerke wieder online

Technische Störungen bei Facebook, Instagram und WhatsApp sind in der Nacht weitestgehend behoben worden. Die Probleme waren nach Darstellung der Webseite allestörungen.de in den frühen Morgenstunden gelöst. Alle drei Dienste gehören zum Facebook-Konzern. Auch Twitter, das von Störungen betroffen war, meldete sich wieder zurück. Man sei fast wieder bei 100 Prozent, teilte Twitter auf seiner eigenen Seite mit.