„F*ck you Greta“: So protestieren deutsche Autofahrer gegen schwedische Klimaaktivistin – Fotos

Anscheinend sind einige deutsche Autofahrer keine Fans von Greta Thunberg, der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin, die lieber mit dem Elektroauto fährt. Daher haben sie eine fragwürdige Aktion gestartet und mit Aufklebern auf ihren Autos deutlich zum Ausdruck gebracht, was sie von der jungen Schwedin halten.

Entsprechende Fotos werden in den sozialen Netzwerken gepostet:

Weißer Audi Q7 mit Aufkleber „F ** k you Greta“:

Über dem Auspuff steht: Fuck you Greta. Auch über dem Auspuff auf der rechten Seite. Da fühlt sich jemand betroffen und hat das eigentliche Problem nicht verstanden. 🤷‍♂️#Klimawandel #klimakrise #nachmirdiesinnflut pic.twitter.com/M3CF8TgaT6 — Ilja (@darthELIAS) 28 июня 2019 г.

Die vulgären Sticker, die bei Amazon für 3,99 Euro erhältlich sind, sind in Deutschland ein sofortiger Erfolg geworden, gemessen an den Millionen Facebook-Posts, die in den letzten Wochen geteilt wurden:

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist Anführerin eines globalen Klima-Protests geworden und konnte für diese Demonstrationen Hunderttausende Menschen auf die Straße holen. Vor kurzem hat sie beschlossen, ein Jahr nicht zur Schule zu gehen, um sich auf ihre Aktivitäten zu konzentrieren.

