S-400-Streit: Lässt Spannung zwischen Türkei und USA nach G20-Gipfel nach? – Ankara erklärt

„Das Geschäft mit der S-400 ist beendet, es handelt sich um den Lieferprozess. Wir kaufen die S-400. Nach den letzten Aussagen hat die Uneinigkeit hinsichtlich der S-400 allmählich nachgelassen. Ich kann sagen, dass der Prozess jetzt ruhiger verläuft. In Bezug auf die F-35 erklärte US-Präsident Donald Trump offen, was er denkt, aber man sollte nicht zu optimistisch sein und davon ausgehen, dass alles, was Trump gesagt hat, in Erfüllung gehen wird. Wir sind vorsichtig “, sagte Çavuşoğlu in einer Sendung des TV-Senders TRT.

Während des Treffens mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beim G20-Gipfel im japanischen Osaka betonte der US-Präsident Donald Trump, die USA suchten nach verschiedenen Lösungen für das Problem der Lieferung von Verteidigungsgüter in die Türkei.

Washington hatte die Türkei mehrmals dazu aufgerufen, auf den Deal mit Russland zu verzichten, da die S-400 angeblich eine Gefahr für US-Kampfjets F-35 darstellen würden. Am 29. Mai hatte das US-Außenministerium die Vorbereitung von Sanktionen gegen die Türkei und ihren möglichen Ausschluss aus dem Entwicklungsprogramm für die F-35 angekündigt – in dem Fall, sollte der Vertrag zu S-400 doch abgeschlossen werden. Im russischen Außenministerium wurden diese Schritte vonseiten Washingtons als Erpressung bezeichnet.

sm/mt