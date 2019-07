US-Drohnen von Polen nach Rumänien umstationiert - vorübergehend

Die seit 2018 in Polen stationierten US-Aufklärungsdrohnen MQ-9 Reaper sind nach Rumänien verlegt worden und sollen solange dort bleiben, bis in der polnischen Luftwaffenbasis eine Start- und Landebahn gebaut worden ist.

„Die Drohnen MQ-9 Reaper, das Bedienungspersonal und die dazugehörigen Begleitausrüstungen (…) sind vorübergehend auf den Luftwaffenstützpunkt Câmpia Turzii in Rumänien verlegt worden, während die Start- und Landebahn in Mirosławiec gebaut wird“, heißt es in einer Pressemitteilung des US-Luftwaffenkommandos für Europa und Afrika.

Die zeitweilige Umstationierung erfolge „mit uneingeschränkter Unterstützung des Nato-Verbündeten Rumänien“, wird mitgeteilt. Die USA kooperierten eng sowohl mit Rumänien als auch mit anderen Nato-Verbündeten, um die kollektive Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit in der Region zu stärken.

Zurzeit sind auf polnischem Territorium rund 4.500 US-Soldaten – Angehörige einer Panzerbrigade und einer multinationalen Bataillonskampfgruppe – einquartiert.

