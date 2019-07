Conte: Italien wird auf Aufhebung der Russland-Sanktionen hinarbeiten

„Was die Sanktionen gegen Russland betrifft, so möchte ich sagen, dass meine Regierung immer, von Anfang an eine harte Position eingenommen hat und weiterhin darauf bestehen wird. Wir sind der Auffassung, dass die Sanktionen kein Ziel sind. Italien arbeitet darauf hin, dass Voraussetzungen für das Überwinden dieses Zustandes in den Beziehungen zwischen Italien und Russland, zwischen der Europäischen Union und Russland geschaffen werden. Dieser Zustand nützt niemandem“, so Conte.

Für die Aufhebung der gegenseitigen Sanktionen müssten bestimmte Bedingungen geschaffen werden, und Rom werde daran arbeiten, so Conte.

„Wir sind jederzeit bereit, an der Schaffung von Voraussetzungen für einen effektiveren Dialog teilzunehmen“, fügte Conte hinzu.

