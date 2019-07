Machtdemo von Trump, Skepsis über Nominierung von der Leyens, Erdbeben in LA

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

Trump nutzt Unabhängigkeitstag für Machtdemonstration

US-Präsident Donald Trump hat die Feiern zum Unabhängigkeitstag in Washington für eine umstrittene militärische Machtdemonstration genutzt und die Nation zur Einheit aufgerufen. Trump trat auf einer von zwei Panzern flankierten Bühne am Lincoln Memorial in der US-Hauptstadt auf. Er sprach hinter schusssicherem Glas vor Zehntausenden Menschen auf der National Mall im Zentrum von Washington. Kritiker warfen ihm vor, die Feierlichkeiten zu politisieren und zu militarisieren.

Mehrheit sieht Nominierung von der Leyens skeptisch

Eine Mehrheit der Wahlberechtigten in Deutschland glaubt einer Umfrage zufolge nicht, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine gute EU-Kommissionspräsidentin wäre. Nach dem ARD-Deutschlandtrend im Auftrag der „Tagesthemen“ sind 56 Prozent der Befragten der Ansicht, dass von der Leyen keine gute Figur in dieser Position machen würde. Von der Leyen war auf dem EU-Gipfel als Kommissionspräsidentin nominiert worden. Sie muss noch im EU-Parlament gewählt werden, eine Mehrheit ist nicht sicher.

Übergangsregierung im Sudan

Im Sudan haben sich der Militärrat und die Opposition auf die Schaffung einer gemeinsamen Übergangsregierung geeinigt. Die Streitkräfte und das Oppositionsbündnis Deklaration für Freiheit und Wandel wollen für den Zeitraum von drei Jahren einen Obersten Rat mit wechselnder Führung einrichten, berichtete der britische Sender BBC unter Berufung auf die Verhandlungsparteien und die Vermittler der Afrikanischen Union. Das gemeinsame Ziel sei ein Ende der Militärregierung.

Mord für Pegida-Demonstranten normal

Politiker mehrerer Parteien haben sich entsetzt gezeigt über Aussagen von Demonstranten einer Pegida-Demonstration zum Mord an dem Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke. Reporter des ARD-Magazins „Kontraste“ hatten am Rande einer Kundgebung des Pegida-Bündnisses in Dresden Teilnehmer nach ihrer Ansicht zum Mord an Lübcke gefragt. Im Vergleich zur linksextremen Gefahr sei „ein Mord, alle zwei, drei Jahre, aus irgendwelchen Hass-Gründen, relativ normal“, lautete die Antwort eines Befragten.

Schweres Beben in LA

Das schwerste Erdbeben seit 20 Jahren hat den Süden Kaliforniens erschüttert. Der Erdstoß war von Los Angeles bis Las Vegas zu spüren und schreckte Millionen Menschen auf. Nach Angaben der Erdbebenwarte hatte das Beben in einer Wüstenregion über 200 Kilometer nordöstlich von Los Angeles eine Stärke von 6,4. Mehr als hundert Nachbeben trafen die Region.