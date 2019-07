Russische Su-27 fängt US-Aufklärungsflugzeug nahe Krim-Küste ab

„Für das Abfangen eines Zieles wurde ein Kampfjet Su-27 aus dem Bestand der Dienstkräfte der Luftabwehr des Militärbezirks Süd losgeschickt. Die Besatzung des russischen Kampfjets näherte sich dem Luftobjekt aus einer sicheren Distanz und identifizierte es als amerikanisches Aufklärungsflugzeug P-8A Poseidon, das sofort seine Flugroute weg von der Staatsgrenze änderte“, so das Ministerium.

Das Verteidigungsministerium Russlands betonte dabei, der Flug der Su-27 sei unter strikter Einhaltung der international gültigen Regeln der Luftraumnutzung erfolgt. Nach Erfüllung ihrer Aufgabe kehrte die Maschine auf ihre Basis zurück.

US-Aufklärungsflugzeug nahe Krim abgefangen

Regelmäßige Aufklärungsaktivitäten

Zuvor hatten Medien berichtet, dass die russische Luftwaffe am Mittwoch das Seefernaufklärungs- und Anti-U-Boot-Flugzeug Boeing P-8A „Poseidon“ der US-Marine nahe der Krim-Küste abgefangen hätte. Das russische Portal PlaneRadar veröffentlichte am Donnerstag via Twitter ein entsprechendes Video. Nach vorliegenden Informationen soll sich der Vorfall im neutralen Luftraum 75 Kilometer vor der Küste der Krim-Halbinsel ereignet haben.

Ausländische Spionageflugzeuge, vor allem der Nato und der USA, führen regelmäßig Aufklärungsflüge entlang der russischen Grenzen aus und werden oft nahe den russischen Militärobjekten im Ausland gesichtet. Nicht selten müssen russische Abfangjets extrem nah an die Aufklärungsflugzeuge heranfliegen, um sie zur Umkehr zu bewegen.

Das russische Verteidigungsministerium hat Washington wiederholt gewarnt, von solcherart Operationen abzusehen. Das Pentagon winkt ab.

Allein im vergangenen Jahr hatten die russischen Luftstreitkräfte mehr als 980.000 Fluggeräte geortet und begleitet. Darunter waren rund 3000 ausländische Maschinen, wobei es sich bei einem Drittel von ihnen um Aufklärungsflugzeuge handelte. Die Wachdienste des Landes wurden mehr als 4000 Mal in Alarmbereitschaft versetzt.

