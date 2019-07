„US-Flagge auf dem Mars“: Donald Trump hält am Nationalfeiertag patriotische Rede

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag die weltweite Dominanz der Vereinigten Staaten gepriesen. Zudem versprach er, dass die USA bald zum Mond zurückkehren und auch erstmals einen Menschen zum Mars schicken werden. Dies berichtet die US-amerikanische Zeitung „The Hill“.

Trump hatte in seiner Rede am Lincoln Memorial in Washington auf eine Reihe von Errungenschaften der USA, etwa die Mondlandung vor 50 Jahren, verwiesen. „Sehr bald werden wir die amerikanische Flagge auf dem Mars hissen“, versprach er. Zudem würdigte Trump die US-Truppenangehörigen.

„Unsere Nation ist stärker als jemals zuvor“, erklärte Trump. „Für Amerikaner ist nichts unmöglich.“

Zuvor forderte der US-Präsident die US-Weltraumbehörde Nasa auf, sich auf Großprojekte wie eine Marsmission zu konzentrieren. Ihm zufolge soll sich die Nasa auch um Verteidigung und Wissenschaft kümmern.

