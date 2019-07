Lukaschenko will gegenseitig vorteilhafte Beziehungen zu den USA aufbauen

In einem Glückwunschtelegramm betonte Lukaschenko, dass die Aufrechterhaltung der „freundschaftlichen und gegenseitig vorteilhaften Beziehungen zu den USA“ eine der Hauptprioritäten der weißrussischen Außenpolitik geworden sei. Er unterstrich zudem, dass die Entwicklung der bilateralen Beziehungen den Interessen der beiden Länder entspreche.

"Unbeugsamer Anhänger der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität Weißrusslands"

Einen Tag zuvor hatten die USA auch Weißrussland zum Tag der Unabhängigkeit gratuliert, der in der Republik am 3. Juli begangen wird. Das Glückwunschtelegramm, das auf der Webseite der US-Botschaft in Weißrussland veröffentlicht wurde, hatte der US-Außenminister Mike Pompeo unterzeichnet. Er erklärte dabei, dass die Vereinigten Staaten ein unbeugsamer Anhänger der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität Weißrusslands seien.

Zuvor hatte der Außenminister Weißrusslands, Uladzimir Makej die Verbesserung der Beziehungen seines Landes zu den USA damit erklärt, dass in der Region neue geopolitische Konflikte aufgetaucht seien und man in Washington verstanden habe, dass „Weißrussland kein Anhängsel irgendeines anderen Landes ist“.

ek