Britisches Institut warnt vor feindlichem „Hackerangriff“ auf Nato-Militärsatelliten

Für das Pentagon und seine westlichen Verbündeten „wäre es vernünftig“, zu denken, dass ihre Satelliten bereits von Gegnern gehackt worden seien. Diese These ist in dem Bericht „Die Cybersicherheit der strategischen Nato-Aktiva im Weltraum“ des Königlichen Instituts für internationale Beziehungen (Großbritannien) enthalten, berichtet Nextgov.

„Im Hinblick auf die Verletzbarkeit der Weltraum-Infrastruktur müssten die Nato-Mitglieder annehmen, dass ihre Gegner bereits in ihre Systeme eingedrungen sind, und in Technologien investieren, die dazu dienen, die Satelliten im Falle eines Angriffs wiederherzustellen“, so die US-Webseite.

In dem Bericht heißt es ferner, dass die Künstliche Intelligenz und die Instrumente des maschinellen Lernens helfen könnten, Bedrohungen für die Satelliten aufzudecken und darauf zu reagieren. Als Leck-Ursachen könnten unter anderem chinesische Zubehörteile für Satelliten und eine mangelnde Kontrolle vonseiten westlicher Hersteller in Frage kommen, heißt es.

Da die „Gegner“ der USA, etwa Russland und China, ihre kybernetischen Angriffsmöglichkeiten aufgestockt hätten, müsse die westliche Welt ihre Weltraum-Infrastruktur gegen potenzielle Bedrohungen blockieren, heißt es.

Im Juli wurde bekannt, dass die Türkei aus Angst vor neuen US-Sanktionen wegen des Kaufs von Fla-Raketensystemen S-400 „Triumph“ in Russland sich zusätzlich Zubehörteile für die eigenen Jagdflugzeuge der vierten Generation F-16 Viper aus US-Produktion beschafft hat.

Wie im Mai berichtet wurde, hat das US-Verteidigungsministerium Russland auf die Liste jener Länder gesetzt, mit denen keine gemeinsamen Weltraumstarts vorgenommen werden dürfen.

ls