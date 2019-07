Russische Botschaft in London: Akkreditierungsverweigerung für RT ist Diskriminierung

Zuvor am Freitag hatte die Chefredakteurin der Internationalen Nachrichtenagentur „Rossiya segodnya“ und des TV-Senders RT, Margarita Simonjan, mitgeteilt, dass das britische Außenministerium dem TV-Sender die Akkreditierung für die Globale Konferenz zur Pressefreiheit, die in London am 10. und 11. Juli stattfinden wird, verweigert hätte. Nach ihren Worten hätten die für die Akkreditierung zuständigen Mitarbeiter dies damit motiviert, dass es für die Presse keine freien Plätze mehr gebe.

„Die Botschaft hat sich operativ mit dem britischen Außenministerium in Verbindung gesetzt. Wir haben den britischen Kollegen ein kategorisches Nichteinverständnis mit ihrem Beschluss zum Ausdruck gebracht. Wir stufen ihn als eine direkte Diskriminierung des russischen TV-Senders nach politischen Motiven ein“, sagte der Pressesprecher gegenüber den Journalisten.

Der Diplomat erinnerte daran, dass die Botschaft bereits auf eine schlechte Organisation der Konferenz reagiert hätte. Nach seinen Worten seien die Vertreter der Botschaft – trotz der an die russische Seite offiziell gerichteten Einladung zur Konferenz - aus technischen Gründen nicht zum Briefing für das diplomatische Corps eingeladen worden.

„Man kann sich keine bessere Illustration zur tatsächlichen Lage hinsichtlich der Freiheit der Medien in Großbritannien ausdenken. Doch auf der Konferenz, so viel man verstehen kann, will man die Lage der Journalisten überall in der Welt, nur nicht in diesem Land besprechen“, ergänzte der Pressesprecher.

