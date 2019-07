Putin gratuliert: Mitsotakis als Ministerpräsident Griechenlands vereidigt

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Kreml-Angaben am Montag dem neuen griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis anlässlich seines Amtsantritts ein Gratulationsschreiben zukommen lassen.

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Griechenland hat sich die von Mitsotakis angeführte konservative Partei Nea Dimokratia mit 158 der insgesamt 300 Sitze durchgesetzt. Als zweitstärkste Kraft folgte ihr mit 86 Abgeordneten die bislang regierende linksgerichtete Syriza-Partei von Regierungschef Alexis Tsipras.

„Das russische Staatsoberhaupt hat die Beziehungen zu Griechenland, die auf jahrhundertealten Traditionen der Freundschaft, der kulturellen und spirituellen Verbundenheit beruhen, hoch eingeschätzt und sich zuversichtlich gezeigt, dass die Arbeit von Mitsotakis an der Regierungsspitze zur Entwicklung des bilateralen Dialogs und der konstruktiven Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen im Interesse beider Nationen und im Sinne der Stärkung der Stabilität und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent beitragen wird“, heißt es in der Mitteilung des Kremls.

Mitsotakis ist am Montag als Ministerpräsident Griechenlands vereidigt worden. Die neue Postenverteilung in der griechischen Regierung soll voraussichtlich am Freitag bekannt werden.

Neben Nea Dimokratia und Syriza schafften den Einzug ins Parlament auch die Sozialdemokraten der Kinal-Partei (22 Abgeordnete), die Kommunistische Partei (15 Abgeordnete), die rechtspopulistische Griechische Lösung-Partei (zehn Abgeordnete) und die Partei des ehemaligen griechischen Finanzministers Gianis Varoufakis MeRa25 mit neun Abgeordneten.

