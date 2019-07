Nach „Ibiza“-Affäre: Lawrow trifft Österreichs Außenminister

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist in der Slowakei mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg zusammengekommen.

Die Zusammenkunft fand am Dienstag am Rande des inoffiziellen OSZE-Außenministertreffens im slowakischen Luftkurort Štrbské Pleso statt.

Laut einer Mitteilung des russischen Außenamtes besprachen die Minister den heutigen Zustand sowie die Perspektiven der bilateralen Beziehungen und tauschten ihre Gedanken zu den aktuellen internationalen Problemen.

Vor dem Treffen hätten sich die beiden Außenminister ganz kurz über die innenpolitische Lage in Österreich unterhalten, hieß es.

Der Skandal mit dem so genannten „Ibiza“-Video löste einen Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ sowie den Rücktritt der Regierung in Wien aus. Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigte ein Übergangskabinett. Die vorgezogenen Wahlen zum Nationalrat finden am 29. September statt.

asch/ae/sna