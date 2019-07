Erdogan: Türkei setzt S-400 ein, falls…

„Wir sind berechtigt, es (das Raketensystem S-400 – Anm. d. Red.) zu nutzen, wo und wann auch immer wir es benötigen“, zitiert die Zeitung „Yeni Safak“ den türkischen Staatschef. Dieser äußerte während der Rückkehr nach seinem Besuch in Bosnien und Herzegowina:

„Wir werden dieses System einsetzen, falls wir attackiert werden. Aus diesem Grund investierten wir so viel in es.“

Darüber hinaus betonte Erdogan, dass ein Verzicht der Türkei auf den S-400-Kauf nicht in Frage komme.

Russische S-400 für Ankara

Ein erklärtes Absehen der USA von Sanktionen würde Aussagen amerikanischer Regierungsmitglieder widersprechen. Anfang des Monats drohte der damalige amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan in einem Brief an die Regierung in Ankara mit einem Zurückfahren der militärischen Zusammenarbeit. Zudem würden keine weiteren Piloten zur Ausbildung an F-35 Kampfjets zugelassen. Zuvor hatten die USA die Lieferung von Ausrüstung für die F-35 gestoppt. Die Regierung in Washington hat bislang argumentiert, der Nato-Verbündete könne nicht gleichzeitig die S-400-Systeme aus Russland und F-35-Kampfflugzeuge des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin betreiben.

ak/ae