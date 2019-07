Tripolis-Offensive: Libysche Nationalarmee bezeichnet erste Phase als erfolgreich abgeschlossen

„Was den Verlauf der Militäroperation zur Befreiung der libyschen Hauptstadt Tripolis angeht, die die LNA gegen die Gruppen (der im Westen ansässigen Regierung der nationalen Einheit – Anm. d. Red.) und die Terrorgruppen führt, so wurde die erste Phase erfolgreich abgeschlossen“, sagte Qahtani.

Die erste Phase der Operation beinhaltete das Vorrücken der LNA-Streitkräfte und die Einnahme bestimmter Gebiete, während der zweite Teil laut Qahtani die Erschöpfung der Gegner, die vollständige Kontrolle über ihre Positionen und die Vermeidung von Sachschäden und Verlusten beinhaltete.

Konflikt in Libyen

Nach dem Sturz und derim Jahr 2011 hörte Libyen praktisch auf, als einheitlicher Staat zu existieren. Heute herrscht im Lande Biarchie. Im Osten hält das vom Volk gewählte Parlament unter der Leitung von Agila Saleh seine Sitzungen ab; im Westen, in der Hauptstadt Tripolis, regiert die mit Unterstützung der Uno und der Europäischen Union gebildete Regierung der nationalen Einheit mit Fayiz as-Sarradsch an der Spitze. Die Behörden des Ostteils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und kooperieren mit der Libyschen Nationalarmee.

Der Oberbefehlshaber der Libyschen Nationalarmee, Khalifa Haftar, hatte am 4. April seinen Kräften befohlen, eine Offensive gegen die Hauptstadt zur „Befreiung von den Terroristen“ zu starten. Die gegenüber der Regierung in Tripolis loyal eingestellten bewaffneten Einheiten kündigten den Start der Gegenoperation „Vulkan des Zorns“ an. Zurzeit werden im Gebiet der libyschen Hauptstadt weiter Stellungskämpfe geführt. Nach WHO-Angaben sind bei den Gefechten mehr als 450 Menschen gefallen, mehr als 2100 Personen erlitten Verletzungen.

sm/mt