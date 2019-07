Generalstab: USA gegen Verhandlungen über Nicht-Stationierung von Waffen im All

Die USA lehnen Verhandlungen mit Russland und China über die Nicht-Stationierung von Waffen im Weltraum ab und wollen diesen in einen Kriegsschauplatz verwandeln. Das sagte der Chef der Hauptverwaltung für operative Führung des Generalstabs Russlands, Andrej Sterlin, am Donnerstag in der Staatsduma bei Anhörungen über strategische Stabilität.