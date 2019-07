Lawrow kommt nach Deutschland: Gespräche mit Maas stehen auf der Agenda

Russlands Außenminister Sergej Lawrow wird am 18. Juli Deutschland besuchen und Verhandlungen mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas in Bonn führen. Das teilte die amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bei einem Briefing mit.

„Russlands Außenminister Sergej Lawrow wird sich am 18. Juli zu einem Arbeitsbesuch in Deutschland aufhalten. In dessen Rahmen sollen Verhandlungen zwischen dem russischen Außenamtschef und dem deutschen Bundesminister des Auswärtigen stattfinden“, so Sacharowa.

Ihr zufolge werden die Gesprächspartner ihre Meinungen zum Stand und zu den Perspektiven des bilateralen politischen Dialogs und der praktischen Zusammenarbeit der beiden Länder im Handels- und Wirtschaftsbereich, in der Forschungs- und Bildungssphäre, in der kulturell-humanitären Sphäre wie auch auf dem Niveau der Bürgergesellschaften und der interregionalen und interparlamentarischen Verbindungen austauschen.

