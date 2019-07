Lippenleserin lüftet, was Merkel beim dritten Zitteranfall vor sich hinflüsterte

Die Lippenleserin Judith Harter hat gegenüber dem Radiosender „Antenne Bayern“ enthüllt, was die Bundeskanzlerin Angela Merkel während des dritten Zitteranfalls flüsterte. Beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne am Mittwoch in Berlin bebte erneut der ganze Körper der Kanzlerin.