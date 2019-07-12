Erste russische S-400-Raketensysteme in Türkei eingetroffen – Verteidigungsministerium

„Die Lieferung erfolgt auf den Luftstützpunkt Murted in der Provinz Ankara“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.
Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.https://t.co/Jp27tuzPJb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2019
ak/mt
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