Moskau kommentiert mögliche Aufstockung französischer Soldaten in Syrien

Russlands Vize-Außenminister Alexander Gruschko hat am Freitag eine mögliche Stärkung des französischen Militärkontingents in Syrien kommentiert.

„Wir gehen davon aus, dass die endgültige politische Regelung auch den Abzug jener ausländischen Truppen miteinschließen muss, die sich dort illegitim vom Standpunkt des Völkerrechtes aus aufhalten“, sagte Gruschko in Beantwortung einer Journalistenfrage in Bezug auf die mögliche Vergrößerung des Militärkontingents Frankreichs in Syrien.

Laut Gruschko befinden sich nur die russischen Militärs auf syrischem Staatsgebiet auf der Basis des Völkerrechtes, d. h. auf Einladung der syrischen Seite.

Großbritannien und Frankreich sollen zusätzliche Militärs nach Syrien schicken

Anfang dieser Woche hatte das Magazin „Foreign Policy“ unter Berufung auf eigene Quellen mitgeteilt, dass Großbritannien und Frankreich offenbar zugestimmt hätten, zusätzliche Kräfte nach Syrien zu schicken. Damit sollten die US-Soldaten ersetzt werden, die US-Präsident Donald Trump abziehen wolle.

Die US-geführte Anti-Terror-Koalition in Syrien

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 Militäroperationen in Syrien und dem Irak gegen Terroristen durch. Dabei agieren sie in Syrien ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus.

Donald Trump hatte im Dezember den Abzug von rund 2.000 amerikanischen Soldaten aus Nordost-Syrien angekündigt. Dort unterstützen sie die oppositionelle Miliz SDF, deren Kämpfer im März die letzte Hochburg der IS*-Terroristen in Syrien eingenommen hatten. Dennoch sind die Dschihadisten weiterhin aktiv – nun im Untergrund.

Inzwischen hieß es aber aus Washington, man wolle doch bis zu 400 Soldaten in Nordost-Syrien belassen, damit sich die Situation in den Kurdengebieten stabilisiert. Dabei soll es außerdem um die Unterstützung der US-Verbündeten aus der Anti-IS-Koalition gehen.

*„Islamischer Staat“, auch Daesh: Terrororganisation, in Russland verboten

