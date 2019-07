Großbritannien will zweites Schiff zum Persischen Golf schicken

Nach Angaben des Senders soll sich das Schiff „HMS Duncan“, das an den NATO-Übungen im Schwarzen Meer teilgenommen hat, der Fregatte der britischen Flotte „HMS Montrose“, die sich bereits im Golf befindet, anschließen. Die genaue Ankunftszeit der „HMS Duncan“ in der Region ist nicht bekannt.

Einen Tag nach dem Vorfall in der Straße von Hormus sind Berichte über eine verstärkte militärische Präsenz in der Region aufgetaucht. Am Donnerstag hatte der TV-Sender CNN gemeldet, dass fünf Kleinboote, die angeblich dem Iran gehören sollen, sich am Mittwoch einem britischen Tanker nahe der Straße von Hormus genähert hätten. Laut dem TV-Sender unter Berufung auf Beamte sollen diese Boote den britischen Tanker aufgefordert haben, seinen Kurs zu ändern und iranisches Gewässer anzusteuern.

