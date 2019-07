Diplomat warnt vor drohendem Bürgerkrieg in Venezuela

„Eine Gruppe von Ländern und politischen Akteuren will Venezuela in den Krieg stürzen. Die USA und Kolumbien torpedieren den Dialog“, sagte Moncada am Freitag in der Uno auf einer Pressekonferenz, die vom venezolanischen Außenministerium live via Twitter übertragen wurde.

Laut Moncada möchten diese Länder die einzige Möglichkeit, die Venezuela für eine friedliche Beilegung des politischen Konflikts besitzt, zunichtemachen. „Sie wollen in Venezuela Gewalt verbreiten“, so Moncada.

Der Diplomat nannte die Haltung des Chefs der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, gegenüber Venezuela verwerflich und betonte, dass diese Organisation selbst dem US-Außenministerium unterwürfig sei. „Von der OAS wird eine Unterhöhlung vorgenommen und der Prozess des Dialoges wird sabotiert, der in Norwegen begonnen hat. Herr Almagro bittet um eine militärische Invasion in Venezuela“, so Moncada.

Dialog mit Opposition vereinbart

Wie Venezuelas Präsident Nicolás Maduro zuvor bei Twitter mitgeteilt hatte, sei es gelungen, bei Verhandlungen mit der Opposition auf der Insel Barbados eine Einigung über einen ständigen Dialog zu erzielen. Es seien sechs Punkte vereinbart worden, zu denen diskutiert werden solle. Sie beträfen alle Lebenssphären des Landes – Wirtschaft, Politik, Kultur und Soziales, so Maduro.

Luego de 3 días de una intensa jornada de diálogo con las oposiciones de Venezuela, acordamos establecer una Mesa Permanente de Diálogo. Agradezco la disposición del gobierno noruego y expreso mi fe absoluta en que muy pronto alcanzaremos un gran acuerdo de paz y convivencia. pic.twitter.com/Ef3RqYxeej — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 12 июля 2019 г.

​In Venezuela war es am 21. Januar, nach der Vereidigung von Präsident Maduro, zu Massenprotesten gekommen. Der Chef der von der Opposition beeinflussten Nationalversammlung, Juan Guaidó, erklärte sich rechtswidrig zum Übergangspräsidenten. Etliche westliche Länder, darunter die USA, erkannten ihn als Präsident an. Maduro nannte Guaidó eine Marionette der USA. Russland, China, die Türkei und einige andere Länder unterstützten Maduro als legitimen Staatschef.

