Merkel nennt Hitler-Attentäter „Vorbild”

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Blick auf den 75. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats zum entschiedenen Widerstand gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Der 20. Juli ist Erinnerung an alle, die sich der Herrschaft des Nationalsozialismus entgegengestellt hätten, erklärte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft.