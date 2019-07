Strafe für S-400-Kauf: USA kündigen Sanktionen gegen Türkei an – Bloomberg

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, plant Washington nun Sanktionen gegen Ankara. Sie seien eine Reaktion auf den Kauf der S-400.

Die offizielle Ankündigung der Sanktionen wird laut Bloomberg-Informationen Ende nächster Woche geschehen.

Die Agentur beruft sich dabei auf eine nicht näher genannte Quelle.

Laut der Quelle der Agentur will die US-Regierung zunächst den Montag abwarten. Am Montag jährt sich nämlich wieder der Jahrestag des Putschversuchs in der Türkei im Jahr 2016.

„Die US-Regierung wolle dieses Datum abwarten, um „keine weiteren Spekulationen anzustacheln, dass die USA für den Aufstand verantwortlich sind”, so die Quelle.

Die nun offensichtlich kommenden US-Sanktionen sind brisant und auch einmalig, denn damit würde nämlich ein Nato-Mitglied ein anderes Nato-Mitglied für seine Sicherheitspolitik sanktionieren.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass US-Präsident Donald Trump sogar schon das konkrete Sanktions-Paket abgesegnet hat.

Russische S-400 für Ankara

Die Entscheidung der Türkei, Raketenabwehrsysteme S-400 aus russischer Produktion zu kaufen, hat die Beziehungen zwischen Ankara und Washington stark belastet. Das Pentagon hat das türkisch-russische Abkommen als direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA wahrgenommen.

Anfang des Monats drohte der damalige amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan in einem Brief an die Regierung in Ankara mit einem Zurückfahren der militärischen Zusammenarbeit. Außerdem würden keine weiteren Piloten zur Ausbildung an F-35-Kampfjets zugelassen. Auch hatten die USA die Lieferung von Ausrüstung für die F-35 gestoppt.

Die Türkei ignorierte jedoch alle Drohungen. Am Freitag kamen die ersten Komponenten der S-400 in der Türkei an.

Zuvor erläuterte Recep Tayyip Erdogan, warum das Land russische S-400-Komplexe benötige.

„Wir werden dieses System einsetzen, falls wir attackiert werden. Aus diesem Grund investierten wir so viel darin“, so der türkische Präsident.

SB/ng/