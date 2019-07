Abstimmung über von der Leyen: So sind die Verhältnisse im Parlament 

Für die Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission braucht Ursula von der Leyen die absolute Mehrheit der derzeit 747 Abgeordneten im Europaparlament. Also müssen bei der geheimen Abstimmung am kommenden Dienstag in Straßburg mindestens 374 Abgeordnete für sie stimmen, meldet die Deutsche Presse-Agentur.