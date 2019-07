China kündigt Militärübungen nahe Taiwan an

China wird in den nächsten Tagen Militärübungen in der Nähe der Insel Taiwan durchführen. Das geht aus einer Erklärung des chinesischen Verteidigungsministeriums hervor, die am Sonntag vor dem Hintergrund eines US-Besuchs des Chefs der Inselverwaltung und des von Washington gebilligten Waffenverkaufs an Taipeh veröffentlicht wurde.