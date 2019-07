Diese Entscheidung sei auf Empfehlung des Internationalen Redaktionsrates getroffen worden, nachdem am Samstag, dem 13. Juli, das Gebäude des TV-Senders mit einem Granatwerfer beschossen worden sei, heißt es in der Mitteilung. Nach diesem Vorfall sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

„Ich fordere den Präsidenten, den Innenminister, den Chef des Geheimdienstes SBU und alle Beteiligten auf, unser Recht auf Arbeit und die Sicherheit der Mitarbeiter der Holding zu gewährleisten“, sagte Jegor Benkendorf, der Generaldirektor des Fernsehsenders.

Ukrainische rechtsradikale Organisationen würden auf jede erdenkliche Weise versuchen, die Arbeit der Journalisten zu blockieren. Dabei würde der Film von Oliver Stone „keine Normen der ukrainischen Gesetzgebung verletzen“. Er werde in 70 Ländern der Welt ausgestrahlt, fügte der TV-Sender hinzu.

Der Film zeigt die Ereignisse in der Ukraine in den letzten Jahren, darunter den Donbass-Krieg, die Einmischung Kiews in die US-Wahlen und die Festnahme der ukrainischen Seeleute in der Straße von Kertsch, aus Sicht eines US-Amerikaners. Dafür hatte Oliver Stone auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewt.

pd/sb