S-400-Lieferung: Achtes Flugzeug in Türkei eingetroffen

Am Montag ist bereits das achte Flugzeug mit Bauelementen für die russischen Raketensysteme S-400 in der Türkei gelandet, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit.

„Die Lieferung der S-400-Teile läuft weiter. In diesem Zusammenhang landete das achte Flugzeug auf dem Luftwaffenstützpunkt Murted“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/0ZrpQYWxtD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2019

​Dabei wird nicht präzisiert, wie viele Maschinen für die vollständige Zustellung der Materialien aus dem S-400-Bestand notwendig sind.

Am Sonntag war berichtet worden, dass drei Flugzeuge weitere Teile des russischen Raketensystems S-400 in die Türkei gebracht hätten. Insgesamt sieben Flugzeuge landeten innerhalb der letzten Tage im Land.

Start der S-400-Lieferung

Das türkische Verteidigungsministerium hatte am Freitag den Beginn der Lieferungen von S-400-Systemen an das Land angekündigt. Später bestätigte die für militärtechnische Zusammenarbeit zuständige russische Behörde FSWTS diese Informationen.

Russische S-400 für Ankara

Die Entscheidung der Türkei, Raketenabwehrsysteme S-400 aus russischer Produktion zu kaufen, hat die Beziehungen zwischen Ankara und Washington stark belastet. Das Pentagon hat das türkisch-russische Abkommen als direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA wahrgenommen.

Anfang des Monats drohte der damalige amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan in einem Brief an die Regierung in Ankara mit einem Zurückfahren der militärischen Zusammenarbeit. Außerdem würden keine weiteren Piloten zur Ausbildung an F-35-Kampfjets zugelassen. Auch hatten die USA die Lieferung von Ausrüstung für die F-35 gestoppt.

Die Türkei ignorierte jedoch alle Drohungen. Zuvor erläuterte Recep Tayyip Erdogan, warum das Land russische S-400-Komplexe benötige. „Wir werden dieses System einsetzen, falls wir attackiert werden. Aus diesem Grund investierten wir so viel darin“, so der türkische Präsident.

ak/ae