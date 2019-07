Merkel bei Statement kurzatmig – Seibert erklärt

Bundeskanzlerin Angela Merkel musste während eines Statements am Sonntag in Paris mit Kurzatmigkeit kämpfen. Laut ihrem Sprecher Steffen Seibert gibt es dafür eine einfache Erklärung.

„Die Bundeskanzlerin ist sehr zügig Treppen gestiegen, um rechtzeitig zu den oben wartenden Journalisten zu gelangen, und hat dann unmittelbar ihre Stellungnahme abgegeben”, sagte Seibert laut Medienberichten am Montag in Berlin.

Da gebe es überhaupt nichts Besonderes zu berichten und schon gar keinen Anlass für Spekulationen, fügte er hinzu.

Merkel hatte am Sonntag bei einem Auftritt vor der Presse im Palais Beauharnais über ihre Teilnahme an der Militärparade am französischen Nationalfeiertag gesprochen und dabei etwas kurzatmig gewirkt.

Sie bezeichnete die Einladung durch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als „eine große Geste in Richtung der europäischen Verteidigungspolitik”.

Über die Gesundheit der Kanzlerin gibt es seit Wochen Spekulationen. Der Hintergrund sind starke Zitteranfälle bei bereits drei öffentlichen Auftritten.

