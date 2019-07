Nuklearabkommen „neuer Generation”? Für China nicht diskutabel

Für China steht ein trilaterales Atomwaffen-Abkommen mit Russland und den USA nicht zur Debatte, erklärte am Dienstag der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng Shuang.

Die Agentur Reuters hatte früher unter Berufung auf ranghohe US-Politiker berichtet, Washington sei am Konzept des Vertrags interessiert und wolle es bei der anstehenden Zusammenkunft mit russischen Kollegen am Mittwoch in Genf erörtern.

„Aktuell sehen wir keine Gründe oder Voraussetzungen für die Teilnahme Chinas an solchen Diskussionen”, kommentierte der chinesische Diplomat auf einer Pressekonferenz.

Er betonte, Russland habe wiederholtbekundet.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor einen Vertrag der „neuen Generation” zwischen Washington, Moskau und Peking vorgeschlagen, der alle Atomwaffenarten umfassen soll. Konkrete Möglichkeiten seien noch auszuloten.

