Von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin bestätigt

Von der Leyen kann damit am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten. Die Abgeordneten des Europaparlaments haben mehrheitlich für Ursula von der Leyen als neue Chefin der EU-Kommission gestimmt. Das ergab ein Parlamentsvotum am Dienstagabend in Straßburg. Die CDU-Politikerin ist damit erste Frau an der Spitze der mächtigen Behörde und erste Deutsche in einem der obersten EU-Jobs seit gut 50 Jahren.

Reaktion der CDU-Politikerin

Von der Leyen hat sich nach ihrer Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission bei ihren Unterstützern bedankt und Kritiker zur Zusammenarbeit aufgerufen.

„Meine Botschaft an alle von ihnen lautet: Lasst uns konstruktiv zusammenarbeiten”, sagte sie nach der Abstimmung im Europaparlament am Dienstagabend in Straßburg. Ziel müsse „ein geeintes, ein starkes Europa sein”.

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 16 июля 2019 г.

​Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs nominierten die Niedersächsin vor zwei Wochen auf einem EU-Gipfel, was noch fehlte, war die Zustimmung der EU-Abgeordneten.

„Eine überzeugte und überzeugende Europäerin”

Mit von der Leyen wird nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine überzeugte und überzeugende Europäerin Kommissionschefin.

„Sie wird nun mit großem Elan die Herausforderungen angehen, vor denen wir als Europäische Union stehen”, so Merkel.

„Zeit, den Blick nach vorne zu richten”

​Bundesaußenminister Heiko Maas hat von der Leyen zur Wahl gratuliert. Sie habe für vereinte und starke EU geworben, an der wir nun gemeinsam arbeiten wollten, schrieb Maas über den Kurznachrichtendienst Twitter. „Die Welt wartet nicht auf Europa”, schrieb er.

Gratulation an @vonderleyen zur Wahl als Präsidentin der @EU_Commission! Sie hat in ihrer Rede für eine vereinte & starke EU geworben, an der wir nun gemeinsam arbeiten wollen. Zeit, den Blick nach vorne zu richten, denn die Welt wartet nicht auf Europa. #EuropeUnited pic.twitter.com/pFXnaRfBcE — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) July 16, 2019

​„Historischer Tag für Europa”

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht von einem „historischen Tag für Europa”. Von der Leyen sei die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission und die erste Deutsche seit mehr als 50 Jahren, schreibt die Politikerin auf Twitter. Sie komme aus der politischen Mitte, baue Brücken und streite für die Einheit Europas. „Wir werden ihre proeuropäische Agenda nach Kräften unterstützen”.

Heute ist ein historischer Tag für unser Europa. Wir freuen uns sehr, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments @vonderleyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt haben. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) July 16, 2019​

.@vonderleyen kommt aus der politischen Mitte, baut Brücken und streitet für die Einheit Europas. Wir werden ihre proeuropäische Agenda nach Kräften unterstützen. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) July 16, 2019

