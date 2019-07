Designierter Pentagon-Chef: S-400-Kauf durch Türkei „untergräbt F-35-Potenzial”

„Der Kauf der (Luftabwehrsysteme – Anm. d. Red.) S-400 untergräbt grundlegend das Potenzial der F-35 (Kampfjets – Anm. d. Red.) und somit unsere Fähigkeit, künftig die Überlegenheit in der Luft aufrechtzuerhalten”, sagte Esper bei einer Anhörung im US-Senat.

Er präzisierte weiter, er werde im Fall seiner Bestätigung als Pentagon-Chef eine klare Botschaft an die Türkei senden: Entweder S-400 oder F-35, beides zu haben sei unmöglich.

Die Entscheidung der Türkei, Raketenabwehrsysteme S-400 aus russischer Produktion zu kaufen, hat die Beziehungen zwischen Ankara und Washington stark belastet. Das Pentagon hat das türkisch-russische Abkommen als direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA bezeichnet.

Anfang des Monats drohte der damalige amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan in einem Brief an die Regierung in Ankara mit einem Zurückfahren der militärischen Zusammenarbeit. Außerdem würden keine weiteren Piloten zur Ausbildung an F-35-Kampfjets zugelassen.

jeg/gs/sna