„Liebe Angela“: Putin gratuliert Merkel zum 65. Geburtstag

Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Bundeskanzlerin Angela Merkel per Telefon Glückwünsche zu ihrem 65. Jubiläum übermittelt.

„In einem Telefongespräch hat Russlands Präsident der Bundeskanzlerin herzlich zum 65. Geburtstag gratuliert“, verlautet es aus der offiziellen Kreml-Mitteilung.

Darüber hinaus soll Putin ihr via Glückwunschtelegram folgende Worte übermittelt haben:

„Sehr geehrte Bundeskanzlerin, liebe Angela, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem Jubiläum. Deine politischen Qualitäten als Leitfigur und deine erfolgreiche langjährige Tätigkeit im Amt der Bundeskanzlerin werden sowohl in Deutschland als auch in Europa sowie in der ganzen Welt geschätzt“.

Der russische Staatschef betonte unter anderem, dass er die Beziehungen zwischen ihm und Merkel schätze, „die es ermöglichen, aufrichtig jegliche und sogar schwere Fragen zu behandeln“. „Ich freue mich auf unseren weiteren Dialog und die Zusammenarbeit“, schrieb er und wünschte Merkel Gesundheit, Glück, Wohlergehen und Erfolge.

ak/ae